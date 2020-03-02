Задержанный за взятку чиновник съел вещдок в Иркутске

Замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев во время задержания за взятку съел одну из улик.

СК опубликовал видео оперативных действий в кабинете Журавлева, где показано, как чиновник берет небольшой лист бумаги, облизывает пальцы и пытается его проглотить, затем начинает кашлять, и силовик стучит его по спине, передает РИА «Новости».

Удалось ли в итоге извлечь бумажку или ее часть из утробы государственного служащего, неясно. По информации ГТРК «Иркутск», на бумажке была так называемая черная бухгалтерия.

В понедельник чиновника заключили под стражу за взятку в 160 тыс. рублей. Эти деньги он, по данным следствия, получил от бизнесмена за выдачу санитарных сертификатов для экспорта леса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД