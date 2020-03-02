Британия оценила целесообразность соглашения с США о свободной торговле

Согласно стратегии Великобритании по ведению торговых переговоров с США, заключение соглашения о свободной торговле между странами увеличит товарооборот на 15,3 млрд фунтов (20 млрд долларов), а прямая выгода для экономики Соединенного Королевства составит 3,4 млрд фунтов (4,4 млрд долларов).

По расчетам Лондона, с британской стороны наибольшую выгоду от начинающихся в марте переговоров получат производители керамики, автомобилей, продовольствия и напитков, а также адвокаты и архитекторы, передает ТАСС.

По планам правительства Великобритании, будущим соглашением также будут защищены система здравоохранения Соединенного Королевства (NHS), а также «высокие британские стандарты» продовольственной безопасности.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предстоящая «трансатлантическая сделка будет отражать уникальную близость между двумя странами».

Руководителем британской команды переговорщиков назначен главный советник министерства внешней торговли королевства, бывший главный переговорщик и постпред Новой Зеландии при Всемирной торговой организации Кроуфорд Фалконер.

Британское правительство намерено в ближайшее время опубликовать свои стратегии по торговым переговорам с Австралией, Японией и Новой Зеландией, а к 2022 году добиться того, что 80% внешней торговли будут осуществляться на беспошлинной основе.

Напомним, в начале февраля Британия решила отменить пошлины на ряд товаров из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Китая, Малайзии, Южной Кореи, США, Турции, Украины и некоторых других стран в связи с выходом из состава Евросоюза.

Кроме того, Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности.