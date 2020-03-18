Путин выступил против «шпиономании» в отношениях между странами

Президент Владимир Путин надеется, что «шпиономания» и взаимная высылка дипломатов не станут распространенной практикой в отношениях с другими странами.

«Мы наблюдаем у некоторых наших партнеров «шпиономанию», когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов – не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего для развития международных отношений это не сулит», – сказал он на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

Москва надеется, что взаимная высылка дипломатов не станет массовой практикой в международной политике, отметил глава государства.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.