«Ак Барс» предложил завершить сезон без определения победителя

Казанский «Ак Барс» обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением досрочно завершить розыгрыш чемпионата без определения победителя, сообщила пресс-служба клуба.

«В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», – передает ТАСС сообщение клуба.

Во вторник сообщалось, что Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.