Волочкова предложила способ защиты от коронавируса

Балерина Анастасия Волочкова поделилась советами, как обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией.

По ее мнению, правила являются весьма очевидными, однако их необходимо соблюдать, передает «Ридус».

«Нужно мыть руки: сегодня, завтра, вчера. Вдруг все вспомнили, что есть мыло, что надо мыть руки. Но, подождите, мы же должны соблюдать такие же правила гигиены, как и обычно. После посещения общественных мест нужно промывать нос перекисью водорода, мылом и водой», – заявила балерина.

Также она отметила, что о своем здоровье нужно заботиться заранее, в частности правильно питаться и заниматься спортом. По словам балерины, папа с детства привил ей привычку обливаться холодной водой.

«Я вместе с ним парилась и прыгала в ледяную воду. Таким образом я поддерживаю свое состояние. Очень редко болею. Надеюсь, и в этот раз эти вирусы пройдут стороной», – отметила Волочкова.

Также Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она находится в бочке со льдом. Ледяную купель балерина назвала «прекрасной защитой от коронавирусов».

Она рассказала, что на время карантина она не планирует никаких путешествий, а будет находиться в своем загородном доме под Москвой.

«У меня отменились концерты в Европе и вот совсем недавно в Подмосковье. Конечно, я переживаю, и в первую очередь за своего зрителя, потому что я никогда не отменяю концерты. Балерины даже в Великую Отечественную войну выступали, и Шостакович симфонию играл. Но сейчас другое время», – уточнила балерина.

Волочкова призвала прислушаться к властям и на время отменить походы по кафе, ресторанам, концертам и спортивным залам. Также она рекомендовала не скупать гречку, макароны и туалетную бумагу, поскольку «запасов хватит на всех».

«Китай именно так и победил этот вирус, своей железной дисциплиной. Поэтому здесь уже ничего не обсуждается. Если у нас будут соблюдаться те же меры, то все это обойдет нас стороной», – добавила она.

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