В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Емва (Коми) – Шиес (Архангельская область), сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СКР.

Уточняется, что вертолет перевозил горюче-смазочные материалы.

«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета», – передает ТАСС сообщение управления.

Воздушное судно, на борту которого находились четыре члена экипажа, благополучно приземлилось, никто из них не пострадал.

Возбуждено уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») и ст. 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.