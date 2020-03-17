В Нижнем Новгороде оперативно выявили второго пациента с коронавирусом

В Нижнем Новгороде госпитализирован еще один пациент с коронавирусом, сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«Семнадцатого марта стало известно, что в Нижегородской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии», – цитирует РИА «Новости» замгубернатора.

По его словам, женщина госпитализирована в инфекционную больницу и получает все необходимое лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Также установлен круг общения заболевшей, принимаются все необходимые меры профилактики, добавил Мелик-Гусейнов.

Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтвержден 6 марта. Во вторник пациентку уже выписали из больницы, ее анализы показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что в России выздоровели пять пациентов с коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса.

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