Финляндия решила закрыть железнодорожное сообщение с Россией

Финляндия с 19 марта закрывает железнодорожное сообщение с Россией из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире, сообщил финский оператор железных дорог VR.

«Поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом работают до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19.00 (20.00 мск) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20.30», – приводит РИА «Новости» сообщение оператора.

Отмечается, что поезд «Лев Толстой», курсирующий один раз в день между Хельсинки и Москвой, отправится из Хельсинки в среду, 18 марта, в 17.44 (18.44 мск).

Оператор также указывает, что в соответствии с решением правительства Финляндии, граница с Россией будет оставаться закрытой для пассажирского железнодорожного сообщения как минимум до 13 апреля.

Напомним, российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.

По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели.

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