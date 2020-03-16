МГИМО решил временно расселить общежития из-за коронавируса

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) ввел в общежитиях двухнедельный карантин по коронавирусу, всех иногородних студентов обязали покинуть общежитие и отправиться в родные города, рассказали учащиеся.

До 2 апреля закрываются все четыре общежития – «Черемушки», «Вернадского», «Теплый стан» и «Царицыно». Студентам сообщили, что проходящим преддипломную практику необходимо завершить ее до конца недели, а все консультации по дипломным работам предстоит проводить дистанционно, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, с 17 по 22 марта в МГИМО вводят «технические каникулы», после чего студентов переводят на дистанционное обучение.

«Я работаю в Москве, поэтому уехать домой в Краснодар проблематично. Сейчас думаю в срочном порядке снимать квартиру, но это будет сложно, учитывая, что все студенты сейчас тоже резко начнут искать квартиры, а повышение спроса нередко влечет за собой повышение стоимости аренды», – рассказала магистрантка Екатерина Нешко.

Накануне Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник в Москве и Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек в рамках мер по предотвращению коронавируса.

Также в столице закрыты общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля.