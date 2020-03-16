Рубль опустился к доллару на открытии Мосбиржи

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 1,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, в моменте достигая отметки в 73,99 рубля.

Курс евро прибавил 1,6% и доходил до уровня в 82 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 мск рубль немного укрепился по отношению к американской валюте, курс составил 73,8 руб. (+1,7%), однако продолжил ослабление к евро и торговался по 82,3 руб. (+1,9%).

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