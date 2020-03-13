Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс впервые обратился к поклонникам после новости о заражении коронавирусом.

На своей странице в Instagram. он вместе с супругой поблагодарил поклонников, интересующихся его состоянием. Он отметил, что они находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим.

По словам актера, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Хэнкс призвал всех следовать советам экспертов и заботиться о своем здоровье.

«Помните, что несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут», – написал он.

Ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала новый коронавирус пандемией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД