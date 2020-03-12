Глава МИД Польши призвал улучшить отношения с Россией

Варшава хотела бы улучшения отношений с Москвой, поскольку сейчас их «нельзя назвать хорошими», заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Польша и Россия – соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», – отметил политик в интервью РБК.

Кроме того, глава польского МИД заявил, что хотел бы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он вспомнил, как встречался с Лавровым в мае 2019 года и подтвердил, что охотно бы провел с ним еще одну встречу.

Чапутович также выступил за совместную работу историков двух стран, в частности, по теме Второй мировой войны, чтобы провести общий анализ документов и прийти к общему пониманию исторических фактов.

Он отметил, что Польша не предъявляет России никаких условий для начала диалога по историческому примирению. Дипломат говорит о необходимости снизить накал исторических споров.

Ранее глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашистской Германией.