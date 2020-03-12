Главный инфекционист США предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.

«Я считаю, что мы увидим больше случаев и ситуация будет хуже. Насколько? Это зависит от того, как мы будем реагировать, но в конечном итоге будет хуже, хуже и хуже», – передает РИА «Новости» слова Фаучи на слушаниях комитета по аудиту и реформе палаты представителей США.

Он предупредил, что перед США «стоит очень серьезная проблема», и отметил необходимость более широкого тестирования и контроля потенциально подверженных инфекции групп населения.

«В предстоящий месяц или несколько месяцев мы должны полагаться на меры общественного здравоохранения, чтобы сдержать эту вспышку», – сказал он.

Фаучи подчеркнул, что вакцина не может быть доступна в ближайшие месяцы и в лучшем случае может появиться не раньше, чем через год-полтора.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.

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