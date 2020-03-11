В ШОС предложили меры быстрого реагирования на вспышку коронавируса

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в связи с распространением в мире нового коронавируса рассматривает ряд предложений по быстрому реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

«На сегодняшний день ситуация такова, что вирус прямым образом коснулся из стран – членов ШОС не только Китая, он затронул также Россию, Индию и Пакистан. Высокую озабоченность вызывает скорость распространения заболевания и в одном из государств-наблюдателей – Иране», – передает ТАСС слова Норова.

Генсек отметил, что страны ШОС «активно поддерживают друг друга в часы общей угрозы, делятся своим опытом, методикой и видением борьбы с этой ранее неизвестной человечеству заразой». Лидеры стран организации, продолжил он, выразили солидарность с усилиями Китая, а также направили помощь в виде медикаментов, оборудования и защитной одежды, а также специалистов. К примеру, из России приехали эксперты в области вирусологии. Совместные усилия несомненно ускорят работу по созданию вакцины против коронавируса нового типа, считает генсек.

Норов напомнил о принятом в июне 2018 г. заявлении глав государств – членов ШОС о совместном противостоянии угрозам эпидемий на пространстве организации.

«Считаем, что зафиксированные в нем положения, в частности, обмен достоверной информацией о проявленных заболеваниях и принимаемых ответных мерах, реализация мер по повышению противоэпидемического потенциала, являются универсальными», – подчеркнул он.

Норов отметил также, что исходя из анализа текущей ситуации секретариат ШОС направил на рассмотрение профильных ведомств государств-членов ряд предложений, которые включают разработку многостороннего механизма оперативного информирования в случае возникновения очага инфекционного заболевания, имеющего потенциал для широкого распространения.

По его словам, вопрос взаимодействия в сфере здравоохранения как никогда актуален: в мире обостряется эпидемиологическая ситуация, растет заболеваемость новыми инфекциями, появляются неизученные патогены, а известные болезни в силу различных факторов распространяются на новые территории и меняют свои эпидемиологические свойства.

«Одним словом, в текущее время сложившиеся механизмы взаимодействия стран ШОС по предупреждению и нераспространению заболеваний реализуются в полной мере и достаточны для эффективного противостояния вызовам и угрозам общественного здравоохранения», – резюмировал генеральный секретарь ШОС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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