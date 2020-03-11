Собчак высмеяла сторонницу Навального за критику мер против коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на заявления Любови Соболь, сторонницы оппозиционного блогера Алексея Навального, о мерах, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Между этими твитами – четыре дня. Найдите П-противоречие», – написала Собчак в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение смеющимися эмодзи.

Собчак также опубликовала скриншоты двух твитов Соболь. В первом, опубликованном 6 марта, сообщении оппозиционерка возмутилась, что пока по всему миру отменяют массовые мероприятия из-за короновируса, в России готовится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «З – забота о гражданах», – написала Соболь.

Во втором твите, появившемся поздним вечером 10 марта, сторонница Навального высказала недовольство указом мэра Москвы, согласно которому до 10 апреля в российской столице из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек. По мнению Соболь, Сергей Собянин «подписал и опубликовал непонятно что».

Напомним, в российской столице до 10 апреля будут запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В частности, как сообщили власти Москвы, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией на улице Тверская, запланированное на 15 марта. Кроме того, будет ограничено посещение хоккейных и футбольных матчей.

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Ранее на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Эпидемия длится более двух месяцев, и за это время в нашей стране выявлено 20 случаев заражения, причем подавляющее большинство заболевших посещали Италию за последние две недели. Люди, с которыми общались заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщения со странами, которые на фоне вспышки коронавируса посещать наиболее опасно.

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