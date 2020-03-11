Депутат Госдумы: Поправки в Конституцию отражают желания миллионов людей

«Предвижу, что поправка о запрете на отчуждение территории России вызовет вой протеста у многих западных и украинских политиков, но этот вой надо просто игнорировать», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы из Севастополя Дмитрий Белик, комментируя решение своих коллег по нижней палате одобрить «президентский пакет» поправок к Конституции.

«Я представляю регион, который вновь стал частью России 6 лет назад. Мы, как никто другой, почувствовали, что это значит – не быть частью Великой России. Мы хорошо помним призывы ряда политиков – как международного уровня, так и российских, – провести повторный референдум по Крыму или вовсе вернуть полуостров Украине. Конечно же, появление этих поправок в Конституции на корню пресечет любые инсинуации на эту тему», – заявил первый заместитель секретаря севастопольского отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«По моему глубокому убеждению, принятие данной поправки не направлено на внешнеполитический контур, речь идет о защите территориальной целостности нашей страны от излишне ретивых «дарителей земель российских». К сожалению, сегодня в российской политике звучат голоса людей, которые готовы отдать «Кемскую волость». Запрет на отчуждение территорий нашего государства закроет эти дискуссии раз и навсегда», – уверен депутат.

Но принятие поправок в Конституцию РФ будет использовано в пропагандистских целях политиками целого ряда стран, предполагает парламентарий.

«Предвижу непрекращающийся вой «свидомых» представителей Украины, которые будут протестовать против такой поправки в российской Конституции. Эти заявления будут использованы, а скорее даже инициированы американскими кураторами киевских политиков. И если раньше украинские политики приносили на заседания ООН или ОБСЕ паспорта российских военных, которые якобы воюют на Донбассе, или обломки автобусов, то теперь можно ждать бенефис украинских политиков с экземплярами российской Конституции в руках. Это может стать очередным поводом для антироссийских санкций, – не исключил Белик. – Но, учитывая позицию на восстановление нормальных отношений с Россией, которой так или иначе теперь придерживаются Франция и Германия, говорить о серьезных последствиях преждевременно».

Что же касается любой другой критической «реакции мирового сообщества», то Белик напомнил, как Запад проигнорировал мнение миллионов севастопольцев и крымчан, которые 16 марта 2014 года на референдуме проголосовали за возвращение в состав России. Этот факт обесценивает любые заявления и трактовки западных политиков по этому поводу, считает депутат.

«Особо хочу подчеркнуть своевременность принятия данных поправок: сложившаяся геополитическая ситуация и внутриполитическая стабильность дали возможность президенту инициировать такие глобальные изменения в Основном документе нашей страны. Каждая поправка отражает желания миллионов людей, запрет на отчуждение территории России – один их таких запросов», – подытожил Белик.

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за принятие во II чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию. В тексте содержится и поправка о запрете отчуждения территории страны. Так, согласно проекту, обновленная ст.67 гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД