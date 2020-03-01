Сатановский рассказал об атмосфере военного психоза в Турции

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию в Турции, где в эти выходные были задержаны четверо сотрудников новостного агентства Sputnik, в том числе главный редактор местного бюро ИА.

Комментарий Сатановского появился в его Telegram-канале еще до того, как власти Турции освободили и троих журналистов в Анкаре, и главного редактора в Стамбуле.

Политолог отмечал, что жизни сотрудников Sputnik могут оказаться под угрозой из-за «ежедневно и ежечасно накачиваемой атмосферы психоза».

Сатановский обратил внимание на неравнодушную позицию главреда RT Маргариты Симоньян в связи с задержанием журналистов. «Но что-то подсказывает, что турецких силовиков это скорее стимулирует к максимально жестким мерам, чем наоборот. В том числе из-за фамилии главной начальницы той системы отечественного вещания, к которой журналисты принадлежали», – написал он.

«Турок, работающий на российские СМИ в накачиваемой ежедневно и ежечасно атмосфере военного психоза, для местных националистов и местных силовиков – предатель. А уж турок, работающий на армян (а подано это будет именно так), вообще ходячая мишень. Страна такая. С такой историей и таким менталитетом населения», – подчеркнул он.

В этой связи Сатановский напомнил о судьбе жестоко убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Сатановский ранее предупреждал об опасности для россиян в Турции.

Отметим, что освободить журналистов в Турции, как отмечала ранее в воскресенье Маргарита Симоньян, удалось благодаря помощи со стороны главы МИД России Сергея Лаврова и официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

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