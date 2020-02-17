Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных» и «отплатить за каждую каплю пролитой крови», которыми полны турецкие социальные сети, не говоря уже о прямых угрозах послу России, о которых он говорит, заставляют предупредить: в Турцию из России ОПАСНО летать. Хоть с туристическими целями. Хоть с любыми другими», – написал он в своем Telegram.

Сатановский выразил мнение, что сейчас радикально настроенные турки не будут разбираться, одобряет ли россиянин операцию ВКС в Сирии, или нет, является ли сторонником действующей российской власти, нравится ли ему в Стамбуле или Анталии.

«Психоз есть психоз. А нынешняя кампания в Турции в связи с очередным наступлением сирийской армии в Идлибе и соседних провинциях нагнетает самый настоящий психоз. Люди в Турции горячие, восточные», – заметил политолог.

Он добавил, что происходящее в Турции не нужно ни торговцам, ни владельцам гостиниц и ресторанов, ни крупному бизнесу, заводы которого работают на российском газе.

«Когда сто с лишним лет назад турки армян и греков вырезали, их не спрашивали, и теперь не будут. Так что, не дожидаясь официального уведомления МИДа, которое то ли будет, то ли нет, и опираясь на недавний опыт, скажем еще раз: в Турции сейчас для русскоязычного народа опасно. И сомневаться в том, что турецкое государство и не хочет, и, не исключено, не может, остановить волну угроз и антирусских настроений, которая захлестывает интернет, не приходится», – написал Сатановский.

По его словам, «к каждому туристу охрану не приставишь», и в целом отдых в Турции в нынешних условиях назвал «лотереей».

Напомним, ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что продолжают поступать угрозы ему лично и в адрес России. По его словам, авторы угроз заявляли, что «возведут небоскребы из черепов» российских военных. Посол выразил мнение, что те, кто отправляют эти сообщения, могут не осознавать возможных последствий своих действий.

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