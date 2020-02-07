В Антарктиде зафиксирован рекорд максимальной температуры

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщает национальная метеорологическая служба страны.

Речь идет об аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, где метеонаблюдение ведется с 1961 года, передает РИА «Новости».

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд – 18,3 по Цельсию. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5, зафиксированный 24 марта 2015 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года – 14,1. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8.

«Это может быть связано с глобальным потеплением», – приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Синди Фернандес.

Антарктида простирается на 14 млн квадратных километров и полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), климат Антарктического полуострова – крупнейшего на континенте – один из наиболее быстро изменяющихся на планете. Так, за последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на 3 градуса.

Самая высокая температура для «региона Антарктика» 19,8 по Цельсию наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Bay на острове Сигни.

Ранее замдиректора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета океанолог и полярник Валерий Лукин рассказал, что антарктические исследования последних десятилетий подтвердили влияние изменений климата на ледяные шапки вокруг Южного полюса.