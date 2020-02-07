Российский ученый заявил о неправильных методах поиска внеземных цивилизаций

Методы поиска внеземных цивилизаций были неправильными, и в целом попыток найти инопланетян было «ничтожно мало», заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

«На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Ученый отметил, что даже 100 млн долларов, которые выделил предприниматель российского происхождения Юрий Мильнер не хватит, чтобы «возникла надежда на получение результата».

Панов считает, что методы поиска внеземных цивилизаций устарели. Имеется в виду способ, когда ученые выбирают подходящую звезду, слушают радиоэфир и ожидают сигналы с нее.

По мнению ученого, необходимо не точечное прослушивание отдельных звезд, а создание сети станций по всей Земле для отслеживания радиосигналов в разных диапазонах.

Также Панов анонсировал международную конференцию в России по поиску внеземных цивилизаций, на которую будут приглашены ученые разных стран.

По его словам, над тематикой SETI (проект по поиску внеземной разумной жизни) в России работают только сотрудники Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкессии на радиотелескопе РАТАН-600 и некоторых оптических телескопах.

Одновременно с тем, в России планируется создать телескоп, который сможет засечь лазерные сигналы внеземных цивилизаций.

«Основное назначение используемого телескопа – мониторинг космических лучей. Однако с помощью этого инструмента можно наблюдать и яркие короткие оптические вспышки света – оптические транзиенты. Инструмент можно использовать для поиска искусственных внеземных сигналов», – сказал Панов.

По его словам, не исключено, что кто-то передает на Землю сигналы не в радиодиапазоне, а по лазерному каналу.

Ранее британские ученые оценили шансы встретить инопланетян.

Директор института астрономии РАН Дмитрий Бисикало заявлял, что существование внеземных разумных цивилизаций возможно, а отсутствие доказательств этому может быть связано с тем, что они «не хотят выходить на связь».