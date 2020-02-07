Пушков оценил планы Британии отменить пошлин на российские товары

Планы Великобритании отменить часть пошлин на российские товары продиктовано исключительно экономическими соображениями и не означает улучшения отношений с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией», – написал Пушков в Twitter, добавив, что это «чисто торговая история».

Однако, по словам сенатора, «от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва – один из признанных лидеров мировой политики».

Ранее министерство внешней торговли Соединенного Королевства опубликовало список товаров из России и ряда других стран, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза.