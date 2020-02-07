Пушков оценил планы Британии отменить пошлин на российские товары

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Украина и Белоруссия останутся без дешевого бензина

Без российской нефти экономика Белоруссии понесет огромные убытки Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В преддверии встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко опять обвинил Россию. Москва якобы нарушает свои обязательства по поставкам нефти в Белоруссию и предлагает цены выше мировых, да и по цене на газ обещания не выполняет. Однако все эти его действия подводят Белоруссию к крайне болезненному подорожанию бензина в сельскохозяйственной стране. Пострадает при этом и соседняя Украина. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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У генералов России и НАТО есть причины договориться

Генералам Уолтерсу и Герасимову было о чем поговоритьФото: Алексей Ерешко/ТАСС
В Баку состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующего войсками НАТО в Европе Тода Уолтерса. Какие чисто военные интересы должны согласовывать друг с другом Россия и НАТО, где сильнее всего опасность их столкновения – и кто в любом случае сильно выиграет от этой встречи? Подробности...
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Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

Фото: Jerome Delay/AP/ТАСС
Ровно 200 лет назад с берегов США отплыл корабль с четырьмя десятками бывших рабов на борту. Они стали первыми поселенцами и символическими основателями новой страны − Либерии, история которой абсолютно уникальна, вызывает шок и опровергает многие мифы о демократии и правах человека, популярные в среде российских либералов.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Западная демократия превращается в пародию

Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Пушков оценил планы Британии отменить пошлин на российские товары

              7 февраля 2020, 08:42

              Текст: Алина Назарова

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              Планы Великобритании отменить часть пошлин на российские товары продиктовано исключительно экономическими соображениями и не означает улучшения отношений с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков.

              «Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией», – написал Пушков в Twitter, добавив, что это «чисто торговая история».

              Однако, по словам сенатора, «от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва – один из признанных лидеров мировой политики».

              Ранее министерство внешней торговли Соединенного Королевства опубликовало список товаров из России и ряда других стран, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза.


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