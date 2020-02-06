Лазерная установка Израиля сбила шары со взрывчаткой из сектора Газа

Лазерная система Lahav Or («Световой клинок») Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила воздушные шары со взрывчаткой, запущенные из сектора Газа, сообщила израильская радиовещательная корпорация Kan.

«Лазерная система «Световой клинок» перехватывает воздушные шары, запущенные из Сектора Газа», – сообщает Kan в своем Twitter.

Напомним, в декабре 2019 года министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны объявил о завершении развертывания лазерных комплексов «Пересвет» в ВС России.

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