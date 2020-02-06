США: Дамаск без России не продержится и недели

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

Вашингтон грозит запретить европейцам покупать российский газ из «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Новые санкции США против «Северного потока – 2» угрожают не только Газпрому, но и напрямую европейским компаниям. Это беспрецедентные недружественные действия против европейского союзника, которые могут привести к торгово-экономической войне с США. Найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону, или Газпрому придется сражаться в одиночку?  Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

Трамп не скрывал удовлетворения по поводу провала своих противниковФото: Jonathan Ernst/Reuters
Попытка импичмента Дональда Трампа, затеянная Демократической партией, предсказуемо провалилась в Сенате Конгресса. Успех не только укрепил позиции действующего президента, но и усилил старт его предвыборной кампании. Будет ли Трамп, находясь в позиции силы, мстить своим противникам, и сможет ли теперь хозяин Белого дома поступать по своему усмотрению в отношениях с Кремлем и приехать в Москву на 75-летие Победы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Западная демократия превращается в пародию

Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              США: Дамаск без России не продержится и недели

              6 февраля 2020, 19:21

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Режим сирийского лидера Башара Асада без военной помощи России не смог бы продержаться долго в противостоянии с вооруженной оппозицией, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

              «Наша проблема с Россией заключается в том, что она не действует конструктивно, несмотря на многие предложения, поступающие время от времени от России и указывающие на то, что она хотела быть полезной; и время от времени как в случае с конституционным комитетом, мы видим просвет», – передает его заявление «Интерфакс».

              Кроме того, он заявил, что Россия могла бы предпринять «различные политические меры» по урегулированию сирийского конфликта, в том числе организовать «сотрудничество, чтобы достать террористов, начиная с группировки ИГ* (запрещена в России)», и содействовать выводу иранских сил.

              Джеффри утверждает, что США не хотят смены режима в Сирии, но требуют изменения в поведении. Он уверен, что Дамаск «не проживет и недели без помощи России на поле боя», в связи с чем именно Москва может принять решение о будущем этой республики.

              Накануне он также выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе, а также призвал Россию «изменить свою политику».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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