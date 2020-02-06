США: Дамаск без России не продержится и недели

Режим сирийского лидера Башара Асада без военной помощи России не смог бы продержаться долго в противостоянии с вооруженной оппозицией, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Наша проблема с Россией заключается в том, что она не действует конструктивно, несмотря на многие предложения, поступающие время от времени от России и указывающие на то, что она хотела быть полезной; и время от времени как в случае с конституционным комитетом, мы видим просвет», – передает его заявление «Интерфакс».

Кроме того, он заявил, что Россия могла бы предпринять «различные политические меры» по урегулированию сирийского конфликта, в том числе организовать «сотрудничество, чтобы достать террористов, начиная с группировки ИГ* (запрещена в России)», и содействовать выводу иранских сил.

Джеффри утверждает, что США не хотят смены режима в Сирии, но требуют изменения в поведении. Он уверен, что Дамаск «не проживет и недели без помощи России на поле боя», в связи с чем именно Москва может принять решение о будущем этой республики.

Накануне он также выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе, а также призвал Россию «изменить свою политику».