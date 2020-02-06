Задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда Москвы

В Москве задержали подозреваемого в поджоге Никулинского суда столицы, об этом сообщает пресс-служба ГУМВД города.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводятся дальнейшие мероприятия», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что неизвестные закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать.