В списке богатейших россиян сменился лидер

На первую строчку в российской части рейтинга Forbes поднялся один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого составило 25,1 млрд долларов. Он обогнал в списке сразу двоих: главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Лукойла» Вагита Алекперова.

Потанин вышел на первое место благодаря росту акций «Норникеля» – Потанину принадлежит 34,6% акций компании. С начала 2019 года ценные бумаги этого металлургического гиганта прибавили около 60% – год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13 тыс. 500 рублей за штуку, то сейчас – 21 тыс. 426 рублей за акцию, передает РИА «Новости».

На втором месте Вагит Алекперов, который отстал от Потанина всего на 100 млн долларов. При этом глава «Лукойла» ранее никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes.

Тройку лидеров замыкает Михельсон с состоянием в 24,9 млрд долларов.

Такая же тройка лидеров среди российских миллиардеров по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index. При этом сообщалось, что в январе 2020 года состояние российских миллиардеров в совокупности сократилось на 7,77 млрд долларов.