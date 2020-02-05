Эксперт рассказал о преимуществах российской самоцензуры соцсетей перед новшеством от Twitter

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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Эксперт рассказал о преимуществах российской самоцензуры соцсетей перед новшеством от Twitter

              5 февраля 2020, 13:34

              Текст: Михаил Мошкин

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              Необходимо создавать технологические инструменты – программы, приложения, расширения браузеров – которые бы занимались факт-чекингом для борьбы с фейками. Иначе возобладают вкусовщина и произвол, – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он оценил инициативу Twitter: дать возможность пользователям сообщать о том, что сами блогеры считают дезинформацией.

              Если для борьбы с предполагаемыми фейками будут использоваться не алгоритмы, а частное мнение отдельного пользователя или модератора соцсети, то это будет чревато нарушением права на доступ к информации, – подчеркнул Александр Малькевич, глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. «Роботизированный алгоритм должен быть построен на основе искусственного интеллекта», – подчеркнул Малькевич.

              По иному пути пошло руководство соцсети Twitter, констатировал эксперт. Стало известно, что администрация этой соцсети предложила новую функцию, позволяющую микроблогерам сообщать о появлении информации, которую они считают вводящей в заблуждение. Об этом говорится в сообщении, размещенном накануне в блоге руководства «Твиттера», посвященном вопросам безопасности. Сообщается, что новшество приурочено к выборам 2020 года в США.

              Подобный вид самоцензуры чреват произволом, считает Малькевич. «В принципе, любой пост или твит человека, который не нравится администрации данной соцсети, может быть классифицирован, как нечто «запугивающее избирателей», «подавляющее его волю». Это дополнительный инструментарий цензуры, и я его расцениваю как еще одно покушение на свободу слова», – подчеркнул собеседник. Подобную политику соцсеть вела и раньше, подчеркнул Малькевич, который сам столкнулся с этой практикой. «Формально Twitter  заблокировал мой аккаунт на основании жалобы одного американского пользователя, который скорее всего является ботом. Администрация не дала возможности ни оспорить, ни опротестовать, ни повести диалог», – добавил эксперт.

              Разговор о том, как вести по-настоящему эффективную борьбу с появлением недостоверной информации в соцсетях не так давно велся в Общественной палате, отметил Малькевич.

              Напомним, что 17 января в ОП прошел круглый стол на тему «Проблемы правого регулирования, контроля и мониторинга иностранных социальных сетей в Рунете». Малькевич тогда сообщил: возглавляемая им Комиссия по СМИ в части общественного контроля в сфере интернета за прошлый год готова представить конкретный проект, который обсуждался в рамках деятельности профильной рабочей группы. Речь идет о лендингах (специальные сайтах) для сбора информации о фейковых новостях и примерах оскорбления госсимволов в интернете. «Сайт «Доступа нет» направлен на борьбу с оскорблением государственных символов России. Второй – «Фейкам нет» это аналогичная площадка для борьбы с распространением недостоверной информации, которая способна вызвать серьезные общественные потрясения», – пояснил тогда глава профильной комиссии ОП.

              На данном этапе действительно речь идет о самоцензуре – люди сами сообщают о замеченных ими нарушениях, отметил Малькевч. Но проверкой жалоб будут заниматься не модераторы, использующие неизвестные критерии, а юристы, опирающиеся на законодательство РФ, и только потом – после недельной проверки сообщения о фактах оскорбления госсимволов или распространении вредоносных фейков будут отправляться в Генпрокуратуру.

              «В наших планах – создание мобильного приложения, расширения для браузера, которое должно механизировать этот процесс, – подчеркнул Малькевич. – Есть понятные критерии: как давно был создан аккаунт, сколько у него подписчиков, человеческое там имя, какая картинка на аватаре, количество постов в блоге, какие публикации ранее были признаны недостоверными. Все это параметры, отслеживание которых можно запрограммировать». 


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