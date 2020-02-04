В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников резко раскритиковал новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«(Новый проект КоАП, – прим. ВЗГЛЯД) никуда не годится, он возбуждает ненависть к законотворчеству», – приводит его слова РИА «Новости».

«Любое увеличение сроков давности – то же самое что увеличение ответственности», – приводит слова депутата «Интерфакс».

Он добавил, что увеличение срока давности правонарушений с одного месяца до года не годится «ни для бизнеса, ни для граждан».

Крашенинников считает, что в существующем виде проект КоАП нельзя ни представлять, ни вносить в Думу, так как он «сырой».

Напомним, Минюст опубликовал проект нового КоАП.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Крашенинников заявлял, что проект нового КоАП усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию.