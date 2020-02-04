Стало известно место размещения эвакуируемых из Китая россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуируемые из Китая россияне будут находиться в Тюменской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, эвакуация россиян из Китая запланирована на 3-5 февраля. Первый самолет Воздушно-космических сил России уже вылетел для эвакуации граждан России из Уханя. Накануне КНР покинули все организованные российские туристы.

Также Россия решила эвакуировать из КНР нескольких граждан СНГ.