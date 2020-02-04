Путин обсудил с королем Саудовской Аравии тему ОПЕК+

Президент Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Саудом обсудил взаимодействие в рамках ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ действительно вчера фигурировала в ходе телефонного разговора президента Путина с королем Саудовской Аравии», – сказал Песков, добавив, что Москва «готова взаимодействовать в этом формате».

Он также добавил, что Россия может быть представлена на встрече ОПЕК в феврале на каком-то уровне, если решение о проведении такой встречи будет принято, передает РИА «Новости».

В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом обсудил ситуацию на мировом рынке углеводородов.

Вечером того же дня стоимость нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель впервые с января 2019 года. Bloomberg сообщало, что такая ситуация на рынке нефти возникла из-за падения спроса в Китае на 20% из-за коронавирусной инфекции.

В минувшие выходные источник сказал, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов – 4-5 февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Источник отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет.