Саакашвили сравнил уровень жизни на Украине и в СССР

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

Греция начала свое возрождение и добилась независимости от турок вопреки воле российского императораФото: Теодор Вризакис "Великая Лавра, Герман благословляет лаварон"
Ровно 190 лет назад был подписан Лондонский протокол, которым Россия, Британия и Франция признавали независимость нового государства − Греции. Возвращение страны эллинов на карту Европы было многолетней мечтой российских монархов, которые видели в греках православных братьев и союзников по борьбе с турками. Но в итоге греческий суверенитет едва не стоил Романовым их короны.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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              Саакашвили сравнил уровень жизни на Украине и в СССР

                 3 февраля 2020, 09:54
              Фото: Jaap Arriens/ZUMA/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что состояние современной Украины в настоящее время намного хуже, чем во времена Советского Союза.

              По словам политика, украинцы за все годы независимости «не видели примера успеха». «Киев постсоветского периода никогда не был таким плохим. Никогда города Украины не были в такой плохой форме – с каждым годом все хуже и хуже», – заявил Саакашвили в эфире телеканала «112».

              Он уверен, что состояние дорог, фасадов зданий, инфраструктуры украинских городов стали значительно хуже, чем во времена Советского Союза. При этом политик добавил, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается.

              «Киев и Украина сейчас намного хуже, чем Киев и Украина при Советском Союзе», – заявил Саакашвили, отметив, что его трудно заподозрить в ностальгии по СССР.

              По его словам, «сейчас главное – хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается».

              Между тем на прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео, который находился в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия.


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