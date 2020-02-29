Украинский писатель предрек Украине превращение в «русскую страну»

Украинский писатель Тарас Прохасько заявил, что Украина сильно зависит от России, и из-за этого теряет свою «украинскость».

«Пропаганда и просвещение», проводимые Киевом в последние годы, не дали нужных результатов, заявил писатель в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

«На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная», – заявил Прохасько. Из-за этого страна теряет свою «украинскость», отметил он.

«И все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной», – сказал литератор.

Напомним, исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что большинство украинцев поддерживают право на обучение на русском языке.

16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

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