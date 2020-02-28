Повторно заболевших коронавирусом в Китае признали не заразными

Пациенты, у которых после выздоровления снова был обнаружен коронавирус, не распространяют его, сообщила представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун.

Она напомнила, что случаи нового обращения за медицинской помощью выписанных из больниц пациентов, у которых результат повторного теста на наличие РНК вируса был положительный, зафиксировали в нескольких провинциях Китая.

«После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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В четверг газета China Daily сообщила, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения вновь выявлен вирус. В частности, в китайском Ухане у 195 человек было диагностировано повторное заражение коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус угрожает России с неожиданного направления.

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