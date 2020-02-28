Шойгу рассказал об испытании гиперзвукового оружия на Северном флоте

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу на коллегии Министерства обороны России.

На заседании коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Напомним, в четверг новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

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