ВМС США отправили на карантин все посещавшие Тихий океан корабли

Военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане, из-за опасений, связанных с коронавирусом.

По канала CNN, все корабли военно-морского флота, побывавшие в странах Тихоокеанского региона, должны в течение 14 дней оставаться в море для отслеживания возможного проявления симптомов коронавируса у моряков.

«В целях крайней предосторожности Тихоокеанский флот США вводит дополнительные меры для предотвращения инфицирования моряков COVID-19 и для наблюдения за моряками, которые побывали в районах повышенного риска», – передает РИА «Новости» слова представителя ВМС США Джеймса Адамса.

При этом, по его словам, пока нет никаких признаков заражения коронавирусом у личного состава военно-морских сил.

Ранее в пятницу госкомитет по здравоохранению Китая сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 78 тыс. 824 человек.

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