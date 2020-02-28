Роскачество рассказало о защите от аферистов в соцсетях

Мошенники в соцсетях стремятся попасть в «друзья», чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для преступлений, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, заявили в Роскачестве.

Эксперты ведомства советуют установить максимально строгие настройки приватности: скрыть ото всех, кроме друзей, «контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях». Так мошенникам будет сложнее получить необходимую информацию и применить ее в преступлениях с использованием социальной инженерии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что киберпреступники используют поддельные телефонные номера, вымышленные имена и чужие фотографии, чтобы попасть в список друзей.

Также велик риск того, что при нажатии на открытку, петицию или неизвестную ссылку пользователя перебрасывает на сайт, который запрашивает данные доступа к соцсетям и передает их в руки мошеннику.

Третий мошеннический прием – просьба финансовой помощи со взломанной страницы.

Эксперты советуют добавлять в друзья только действительно знакомых людей, а также остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги. Если с такой просьбой обращается друг, необходимо спросить у него об этом лично по телефону.

Эксперты подчеркивают, что нельзя пересылать в соцсетях и мессенджерах «платежную или иную конфиденциальную информацию». Если же пользователь уже когда-либо делал это, необходимо найти и удалить данные сообщения.

Роскачество советует не переходить по подозрительным ссылкам, пересылаемым в сообщениях, не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями, настроить в соцсетях двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли для каждого сервиса, используя для их составления специальные программы-генераторы.

«Произвольную комбинацию из букв, чисел и спецсимволов злоумышленникам будет подобрать труднее, в отличие от простых паролей, которые содержат имена, псевдонимы, значимые даты и другую легкодоступную информацию пользователей. При этом крайне важно использовать разные пароли для учетных записей на разных ресурсах», – отмечает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Ранее в Сбербанке предложили ввести уголовное наказание за киберпреступления.