Прояснился вопрос оплаты выходного 22 апреля

Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачен, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Почувствует только один выходной день дополнительно. С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически – оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», – приводит его слова РИА «Новости».

Шмаков добавил, что у тех, кто работает сдельно, также будет дополнительный выходной, однако они не получат за него зарплату.

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Накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным. Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.