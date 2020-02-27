Грузинский министр заявил об участии армянских военных в учениях НАТО

Глава минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что армянские военнослужащие будут участвовать в запланированных в Грузии учениях НАТО Noble Partner 2020.

«Я рад, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран–членов и партнеров НАТО», – сказал Гарибашвили, передает РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что Армения в дальнейшем продолжит вовлекаться в такие учения.

Ранее сообщалось, что министры обороны Грузии и Украины договорились о стратегическом сотрудничестве.