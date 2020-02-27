Впервые с декабря 2018 года цена барреля нефти Brent опустилась ниже 52 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05.31 мск, стоимость майских фьючерсов снизилась до 51,99 доллара за баррель (на 1,52%), передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что нефть Brent впервые с начала года опустилась ниже 53 долларов за баррель.

Напомним, активность коронавируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру.