Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России

Президент Владимир Путин рассказал об одной из проблем развития малого и среднего бизнеса в России.

«У нас в общественном сознании еще присутствует идея о том, что, если предприниматель, значит -какой-то жулик. Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства и, соответственно, с этим у нас развивается малый и средний бизнес не так, как хотелось бы, не такими темпами, как бы нам хотелось», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также поддержал идею о закреплении в Конституции обязанности государства содействовать развитию бизнеса, передает ТАСС.

«Закрепление в основном законе роли предпринимательства и обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы уместно и востребовано», – сказал Путин.

В ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил закрепить в конституции ответственность правительства за реализацию принципов социального партнерства.

Президент поддержал и это предложение.

«Конечно, надо поддержать, потому что это чрезвычайно важная составляющая поиска компромиссов при решении вопросов, связанных с развитием социальной сферы, экономики. У нас действует трехсторонняя комиссия. Это один из центральных инструментов достижения компромиссов между предпринимательским сообществом, профсоюзами при посреднической роли государственных органов власти. Поэтому, конечно, это можно закрепить в основном законе», – ответил глава государства.

Ранее в Конституции предложили закрепить принцип социального партнерства в трудовых отношениях.