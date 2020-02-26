Глава Гидрометцентра посоветовал забыть слово «целина»

Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово «целина» следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада «Глобальный климат и почвенный покров России» в Почвенном институте им. Докучаева РАН.

«В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово» целина», которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

При этом он добавил, что, согласно докладу, есть возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий.

Согласно данным, приведенным в докладе, сельскохозяйственные земли в России занимают 22% от территории страны. Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15% территории, поэтому российский показатель в 22% - максимально возможный.

По словам Вильфанда, изменение режима осадков приведет к еще более частым засухам в южных регионах России.

«По модельным расчетам, происходит изменение режима осадков. В умеренных широтах осадки существенно не изменятся, в северных они увеличатся, а в южных, и так засушливых, они еще уменьшается. Аридность [пустынность] увеличится», – сказал он.

По его словам, речь идет о Ставрополье и Волгоградской области, а также других южных регионах.

Расчеты климатологов подтверждаются анализом состояния почв, приведенным в докладе «Глобальный климат и почвенный покров России», который Вильфанд вместе с коллегами представил в Почвенном институте им. Докучаева.

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