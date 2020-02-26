Каримова предложила 686 млн долларов в обмен на свободу

Отбывающая тюремный срок старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова написала письмо нынешнему главе государства Шавкату Мирзиееву.

В письме, опубликованном на странице в Instagram ее дочери Иман, Каримова заявила о готовности отказаться от претензий на денежные средства.

«Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства – единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием «упрощенной процедуры закрытия дела», т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов», – заявила Каримова.

Также Каримова сообщила, что изъятые у нее и детей активы и имущество на общую стоимость 1,2 млрд долларов не были засчитаны в счет погашения материального ущерба.

«Олий Суд (Верховный суд) просто игнорирует любые обращения, несмотря на процедуру, более того, до сего момента мне не были представлены приговоры судов в отношении меня и я их никогда не подписывала с ознакомлением», – говорится в тексте письма.

Каримова подчеркнула, что «от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)».

Напомним, в июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет.