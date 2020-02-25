МИД отреагировал на угрозы США расширить санкции против России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не опасается угроз Вашингтона о расширении санкций из-за «вмешательства» в выборы 2020 года.

Дипломат отметил, что в США постоянно вспоминают о «российском факторе», когда не хватает аргументов во внутриполитической борьбе, передает РИА «Новости».

«Не опасаемся, потому что мы изначально исходили из того, что спекуляции на теме так называемого «российского вмешательства» – которого не существует – в американские внутренние дела и в том числе в той подаче, которую мы наблюдаем в Вашингтоне, такого рода спекуляции и вбросы продолжатся, мы из этого исходили. Когда не хватает аргументов, не хватает инструментов для ведения внутриполитической борьбы по существу, приплетается некий «российский фактор», это печальная реальность, с которой мы имеем дело уже много лет», – сказал Рябков.

Москва, несмотря на угрозы Вашингтона, продолжит попытки «вразумлять американских коллег».

«Объяснять им, что этого ничего нет. Они попали в западню виртуальной реальности собственной, они ее навязывают своим союзникам, пытаются использовать ресурсы подконтрольных им СМИ, чтобы все это тиражировать. Это отражение падения уровня внутренней политики в США», – сказал замглавы ведомства.

Ранее посольство России в Вашингтоне выпустило заявление, в котором выразило глубокую озабоченность раскруткой «новой спирали спекуляций» о якобы вмешательстве России в выборы США, подчеркнув, что Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран.

До этого влиятельные американские сенаторы-демократы потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве России в американские праймериз.