Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни, сообщило гостелевидение страны.

Гостелеканал сообщил, что «умер бывший президент (Египта) Мухаммед Хосни Мубарак», передает РИА «Новости».

Газета el-Watan сообщила, что Мубарак скончался после длительной борьбы с болезнью.

В конце января экс-президенту провели операцию по удалению опухоли в желудке. Он находился в отделении интенсивной терапии.

Напомним, Хосни Мубарак правил Египтом 30 лет – с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку.

В 2012 году Мубарака приговорили к пожизненному заключению по делу о «провокации насилия» в дни революции «25 января», когда погибли сотни протестующих.

Это решение суда было отменено, после чего был назначен его пересмотр.

В то же время Мубарак все же был приговорен вместе с двумя сыновьями к трем годам тюрьмы за коррупцию. Он освободился спустя четыре дня после оглашения приговора, так как ему засчитали время, проведенное в следственном изоляторе.

В марте 2017 года Кассационный суд Египта окончательно оправдал Мубарака. С экс-президента страны сняли все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в январе 2011 года.

Он провел в заключении порядка шести лет.

В последние годы он жил с семьей на вилле в каирском районе Гелиополис.