Протестующие полицейские застрелили военнослужащего на Гаити

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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Китайский дракон больше не кажется странам Прибалтики слишком игрушечнымФото: REUTERS/Stringer
Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
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              Протестующие полицейские застрелили военнослужащего на Гаити

              25 февраля 2020, 11:25

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Порт-о-Пренсе военнослужащий был убит во время перестрелки с полицейскими, протестующими у здания штаба армии, сообщило министерство обороны Гаити.

              Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля. Полицейские, недовольные уровнем зарплат и условиями труда, устроили перестрелку с солдатами, передает издание The New York Times.

              Еще один военнослужащий получил ранение. Кроме того, пострадали трое гражданских, они были госпитализированы с ранениями разной тяжести.

              Отмечается, что перестрелка продолжалась в течение нескольких часов, что привело к эскалации беспорядков.

              Полицейские начали протесты в феврале после того, как ряд сотрудников правоохранительных органов уволили за попытку объединиться в профсоюз.

              При этом указывается, что протесты не связаны напрямую с антикоррупционными митингами, которые бушевали на Гаити большую часть 2019 года, однако вызваны тем же широко распространенным недовольством ситуацией в экономике страны.


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