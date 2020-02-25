Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, получившего срок за мошенничество.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», – приводит ТАСС сообщение суда.

Там отметили, что решение освободить его по УДО было принято еще на прошлой неделе. Оно вступит в силу через 10 дней после принятия, если не будет обжаловано прокуратурой.

Напомним, бывший руководитель ФСИН Александр Реймер (он занимал эту должность в 2009-2012 годах) был арестован 31 марта 2015 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По версии следствия, Реймер присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом.

24 сентября 2015 года Реймеру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

14 июня 2017 года суд приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. рублей бывшего главу ФСИН Александра. Судом было установлено, что в результате мошенничества было украдено 1,23 млрд рублей.

В ноябре Мосгорсуд смягчил приговор бывшему директору ФСИН Александру Реймеру, отменив штраф в размере 800 тыс. рублей.

Двое других фигурантов того же дела, заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр инженерно-технического обеспечения и связи» Виктор Определенов, получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапов был досрочно освобожден. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей.

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