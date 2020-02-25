Пушков назвал ложную версию распространения коронавируса

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что «некоторые сообщения про распространение нового коронавируса являются глупостями».

По словам сенатора, ранее озвучивалась версия о том, что возбудитель заболевания поражает только азиатские народы, однако это не так.

«В Италии уже шесть человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и другие азиатские народы, – полная глупость», – отметил Пушков в Twitter.

Он напомнил, что ряд стран закрыли границы с Ираном, где уже умерли восемь человек, также Турция приостановила авиасообщение с Ираном.

В Италии уже 6 человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и др. азиатские народы, - полная глупость. Ряд стран закрыли границы с Ираном, где уже умерли 8 человек. Турция приостановила авиасообщение с Ираном. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 24, 2020

Ранее госкомитет по делам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, выздоровели более 27,2 тыс. человек.

В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.

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