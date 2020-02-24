Знаменитый математик НАСА Кэтрин Джонсон умерла на 102-м году жизни

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24 февраля, понедельник | Последнее обновление — 20:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах
Шнуров в политике может закончить как Собчак
Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов
Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Блестящий русский флот расформирован по указке англичан
Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
Павленский оказался для Франции слишком русским
Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Что может помешать Шнуру стать депутатом
Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
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