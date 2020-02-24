Трампу посоветовали уволить посла США в России

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24 февраля, понедельник | Последнее обновление — 08:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде назвали причины возможного изменения размера пенсии
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах
Шнуров в политике может закончить как Собчак
Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов
Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Павленский оказался для Франции слишком русским
Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Что может помешать Шнуру стать депутатом
Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
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