В США оценили «странный» и «экстремально мощный» российский калибр

Российский боеприпас калибра 12,7х55 мм является «одним из самых странных среди находящихся в активном использовании», но при этом он обладает «экстремальной» останавливающей силой, пишет американский журнал The National Interest.

«Толстый, но короткий корпус оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», – передает «Российская газета» содержание статьи американского издания.

По словам автора статьи, патроны калибра 12,7х55 мм, которые используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12, предназначены для поражения противника в современном бронежилете, который уже не могут пробить боеприпасы 9х39 мм.

NI особо отмечает крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого лучше всего подходят такие боеприпасы. В статье говорится, что автомат имеет интересные эргономические особенности, отличающие его от традиционных образцов советского и российского огнестрельного оружия.

В мае прошлого года сообщалось, что в России впервые за 45 лет создается новый патрон для снайперского оружия.