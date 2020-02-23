«Молодежка ОНФ» поздравила военнослужащих с праздником

Девушки из команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» посетили первый мотострелковый полк Таманской дивизии и подмосковный полигон «Алабино», чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества.

«Гостьи угостили мужчин пирогами, которые приготовили сами, в благодарность за это им провели экскурсию по части, научили собирать автомат Калашникова, а также устроили соревнование по заправке кровати на время. Студентки признались, что справиться с постельным бельем по установленным правилам оказалось непросто, но сочли полученный опыт полезным», – пишет Life.

Визит студенток прошел в рамках акции «В армию на денек». С 23 по 26 февраля региональные команды «Молодежки» будут отправлять своих представителей в военные части. При этом в текущем году в мероприятии участвуют только девушки. Впервые акцию провели в 2018 году.

За прошедшие годы молодые люди побывали в войсковых частях Росгвардии, артиллерийских войск, ВДВ, ВКС РФ, ВМС, танковых войск и войск противовоздушной обороны. По словам замруководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, в акции поучаствовали уже более 10 тысяч молодых россиян.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Кроме того, в воскресенье жители Сирии поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.